ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 7 судей в местные суды

Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

В четверг, 13 июня, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 7 судей на должности в местные суды:

Антиповой Татьяны Анатольевны – на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области;

Апанасенко Екатерины Ивановны – на должность судьи Золотоношского горрайонного суда Черкасской области;

Козлова Юрия Владимировича – на должность судьи Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Лавренюк Елены Николаевны – на должность судьи Козовского районного суда Тернопольской области;

Макаренко Людмилы Анатольевны – на должность судьи Володарского районного суда Киевской области;

Звягиной Оксаны Васильевны – на должность судьи Баштанского районного суда Николаевской области;

Новосардовой Ирины Вячеславовны – на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожья.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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