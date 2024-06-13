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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 7 суддів до місцевих судів

14:29, 13 червня 2024
Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 7 суддів до місцевих судів
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У четвер, 13 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 7 суддів на посади до місцевих судів:

Антіпової Тетяни Анатоліївни – на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області;

Апанасенко Катерини Іванівни – на посаду судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області;

Козлова Юрія Володимировича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Лавренюк Олени Миколаївни – на посаду судді Козівського районного суду Тернопільської області;

Макаренко Людмили Анатоліївни – на посаду судді Володарського районного суду Київської області;

Звягіної Оксани Василівни – на посаду судді Баштанського районного суду Миколаївської області;

Новасардової Ірини Вячеславівни   – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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