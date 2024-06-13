55 млн гривень збитків «Укрспирту»: судитимуть 7 осіб

НАБУ і САП завершили розслідування справи про завищення цін на паливо для «Укрспирту».

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Сім осіб постануть перед судом у справі про збитки «Укрспирту» на суму понад 55 млн гривень. Як встановило слідство, у 2017-2020 роках державне підприємство «Укрспирт» оголошувало тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива, у яких перемагали заздалегідь визначені приватні компанії. Ці компанії поставили понад 20 тисяч тонн палива за завищеними цінами, використовуючи технічних учасників для створення видимості прозорості аукціонів. Про це повідомили в НАБУ.

Через цю схему «Укрспирт» зазнав збитків на суму понад 55 млн гривень. Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у серпні 2023 року та відправили на лаву підсудних сімох учасників цієї схеми.

30 травня 2023 року їм було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Троє підозрюваних працювали на керівних посадах у «Укрспирті» під час вчинення злочину, інші четверо — підприємці та бухгалтери приватних товариств.

Зазначимо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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