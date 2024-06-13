Практика судів
  1. В Україні

З 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, лише півтора мільйона тих, хто отримують виплати

20:34, 13 червня 2024
В Україні станом на травень статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона людей, водночас виплати отримують лише 1,5 мільйона українців, заявили у Мінреінтеграції.
З 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, лише півтора мільйона тих, хто отримують виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Про це заявила віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в етері телемарафону.

«Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 мільйона офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були введені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус», - сказала Верещук.

Водночас очільниця Мінреінтеграції підкреслила, що кількість осіб, які зараз отримають виплати як ВПО, становить 1,5 мільйона.

«Давайте відрізняти кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили», - сказала вона.

Нагадаємо, влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом ВПО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК – Кабмін вніс уточнення

Уряд вирішив окремо уточнити, що заброньовані, а також судді, народні депутати, члени ВРП, ВККС не проходять медичний огляд.

Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Кабмін вніс зміни щодо порядку огляду водіїв на предмет сп’яніння

Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби у тому числі із застосуванням тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини.

В Україні є підприємства, 90% перевірок щодо яких є незаконними — адвокат

Адвокат Володимир Бевза заявив, що в Україні існують підприємства, більшість перевірок контролюючих органів щодо яких є незаконними.

Суддів з судів першої інстанції зможуть тимчасово відряджати до апеляційних судів для розгляду справ, — Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли про «план Б», якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів надто затягнеться або не виправдає очікувань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду