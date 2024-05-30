Влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом ВПО

Напрацьовуються сталі рішення, які дозволять забезпечити житло для внутрішньо-переміщених осіб.

Джерело фото: Олександр Маркушин

Влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом внутрішньо-переміщених осіб. Так, у Мінреінтеграції повідомили, що під час чергової наради з питань житла для ВПО, присутні розглянули практичні випадки передачі об’єктів із державної у комунальну власність для розміщення переселенців.

Наприклад, підняли до обговорення процес передачі з державної до комунальної власності гуртожитку у місті Полтава. Найближчим часом це питання мають розглянути на сесії Полтавської міської ради.

Своєю чергою Фонд державного майна України отримав доручення сприяти оперативній передачі такого майна для забезпечення житлових прав ВПО.

Народний депутат Павло Фролов поінформував про підсумки проведеного парламентсько-муніципального форуму-діалогу «Житло для внутрішньо переміщених осіб».

Метою заходу було віднайти механізми, спрямовані на розв’язання зазначеної проблеми. Зокрема, йшлося про необхідність провести системний аудит та інвентаризацію всіх потенційно придатних приміщень для проживання внутрішніх переселенців.

«Закликаю всіх долучитися до напрацювання і впровадження сталих рішень, які дозволять забезпечити житло для ВПО. Над цим мають спільно працювати всі органи державної влади та місцевого самоврядування. Для цього ми маємо залучити всі доступні ресурси, зокрема фінансові ресурси наших міжнародних партнерів», – наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

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