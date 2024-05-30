Практика судів
  1. В Україні

Влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом ВПО

14:15, 30 травня 2024
Напрацьовуються сталі рішення, які дозволять забезпечити житло для внутрішньо-переміщених осіб.
Влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом ВПО
Джерело фото: Олександр Маркушин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом внутрішньо-переміщених осіб. Так, у Мінреінтеграції повідомили, що під час чергової наради з питань житла для ВПО, присутні розглянули практичні випадки передачі об’єктів із державної у комунальну власність для розміщення переселенців.

Наприклад, підняли до обговорення процес передачі з державної до комунальної власності гуртожитку у місті Полтава. Найближчим часом це питання мають розглянути на сесії Полтавської міської ради.

Своєю чергою Фонд державного майна України отримав доручення сприяти оперативній передачі такого майна для забезпечення житлових прав ВПО.

Народний депутат Павло Фролов поінформував про підсумки проведеного парламентсько-муніципального форуму-діалогу «Житло для внутрішньо переміщених осіб».

Метою заходу було віднайти механізми, спрямовані на розв’язання зазначеної проблеми. Зокрема, йшлося про необхідність провести системний аудит та інвентаризацію всіх потенційно придатних приміщень для проживання внутрішніх переселенців.

«Закликаю всіх долучитися до напрацювання і впровадження сталих рішень, які дозволять забезпечити житло для ВПО. Над цим мають спільно працювати всі органи державної влади та місцевого самоврядування. Для цього ми маємо залучити всі доступні ресурси, зокрема фінансові ресурси наших міжнародних партнерів», – наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні змінять законодавство для боротьби з ухиленням від сплати податків за стандартами ЄС

Україна до кінця 2024 року розробить закони для узгодження зі стандартами ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків.

Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов – проект Угоди

Умови надання коштів для фінансування бюджету України за рахунок допомоги США будуть визначені окремими домовленостями – Кабмін затвердив проект Угоди з Урядом США.

РСУ визначила, хто з кандидатів на посади суддів КСУ зможе претендувати на крісла суддів Конституційного Суду

Не виникло претензій до 12 кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів з 16.

Кабмін схвалив проект угоди з урядом США про повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги

Частина з наданої Україні США допомоги повинна бути повернута – Кабмін схвалив проект угоди з Урядом США.

До НАБУ увійшов міжнародний спеціальний агент з питань корупції в рамках взаємодії з ФБР

У березні в рамках угоди з ФБР до Києва прибув міжнародний спеціальний агент з питань корупції, який увійде в НАБУ – звіт генінспектора Роберта Сторча.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва