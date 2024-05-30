Практика судов
  1. В Украине

Власти нарабатывают устойчивые решения, чтобы обеспечить жильем ВПЛ

14:15, 30 мая 2024
Нарабатываются устоявшиеся решения, которые позволят обеспечить жилье для внутренне перемещенных лиц.
Власти нарабатывают устойчивые решения, чтобы обеспечить жильем ВПЛ
Источник фото: Александр Маркушин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Власти нарабатывают устоявшиеся решения, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц. Так, в Минреинтеграции сообщили, что во время очередного совещания по вопросам жилья для ВПЛ, присутствовавшие рассмотрели практические случаи передачи объектов из государственной в коммунальную собственность для размещения переселенцев.

К примеру, подняли к обсуждению процесс передачи из государственной в коммунальную собственность общежития в городе Полтава. В ближайшее время этот вопрос должен быть рассмотрен на сессии Полтавского городского совета.

В свою очередь Фонд государственного имущества Украины получил поручение содействовать оперативной передаче такого имущества для обеспечения жилищных прав ВПЛ.

Народный депутат Павел Фролов проинформировал об итогах проведенного парламентско-муниципального форума-диалога «Жилье для внутренне перемещенных лиц».

Целью мероприятия было найти механизмы, направленные на решение данной проблемы. Речь шла о необходимости провести системный аудит и инвентаризацию всех потенциально пригодных помещений для проживания внутренних переселенцев.

«Призываю всех приобщиться к наработке и внедрению постоянных решений, которые позволят обеспечить жилье для ВПЛ. Над этим должны работать все органы государственной власти и местного самоуправления. Для этого мы должны привлечь все доступные ресурсы, в частности, финансовые ресурсы наших международных партнеров», – подчеркнула Вицепремьер-министр Ирина Верещук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд долларов и получит ее при определенных условиях – проект Соглашения

Условия предоставления средств для финансирования бюджета Украины за счет помощи США будут определены отдельными договоренностями – Кабмин утвердил проект Соглашения с Правительством США.

Совет судей определил, кто из кандидатов на должности судей КСУ сможет претендовать на кресла судей Конституционного Суда

Не возникло претензий к 12 кандидатам на должности судей КСУ по квоте Съезда судей из 16.

Кабмин одобрил проект соглашения с правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи

Часть из предоставленной Украине США помощи должна быть возвращена – Кабмин одобрил проект соглашения с Правительством США.

В НАБУ вошел международный специальный агент по коррупции в рамках взаимодействия с ФБР

В марте в рамках соглашения с ФБР в Киев прибыл международный специальный агент по коррупции, который войдет в НАБУ – отчет генинспектора Роберта Сторча.

Государственное бюро США предоставило грант для обеспечения проверки добродетели кандидатов в судьи – отчет

Кроме того, исполнитель, финансируемый государственным Бюро США INL, стал применять модель прозрачной проверки на основе заслуг, чтобы помочь в процессе отбора дисциплинарных инспекторов ВCП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва