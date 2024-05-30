Власти нарабатывают устойчивые решения, чтобы обеспечить жильем ВПЛ

Нарабатываются устоявшиеся решения, которые позволят обеспечить жилье для внутренне перемещенных лиц.

Источник фото: Александр Маркушин

Власти нарабатывают устоявшиеся решения, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц. Так, в Минреинтеграции сообщили, что во время очередного совещания по вопросам жилья для ВПЛ, присутствовавшие рассмотрели практические случаи передачи объектов из государственной в коммунальную собственность для размещения переселенцев.

К примеру, подняли к обсуждению процесс передачи из государственной в коммунальную собственность общежития в городе Полтава. В ближайшее время этот вопрос должен быть рассмотрен на сессии Полтавского городского совета.

В свою очередь Фонд государственного имущества Украины получил поручение содействовать оперативной передаче такого имущества для обеспечения жилищных прав ВПЛ.

Народный депутат Павел Фролов проинформировал об итогах проведенного парламентско-муниципального форума-диалога «Жилье для внутренне перемещенных лиц».

Целью мероприятия было найти механизмы, направленные на решение данной проблемы. Речь шла о необходимости провести системный аудит и инвентаризацию всех потенциально пригодных помещений для проживания внутренних переселенцев.

«Призываю всех приобщиться к наработке и внедрению постоянных решений, которые позволят обеспечить жилье для ВПЛ. Над этим должны работать все органы государственной власти и местного самоуправления. Для этого мы должны привлечь все доступные ресурсы, в частности, финансовые ресурсы наших международных партнеров», – подчеркнула Вицепремьер-министр Ирина Верещук.

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