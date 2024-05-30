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Впервые за время полномасштабной войны в Украине состоится Марш Равенства и благотворительный ЛГБТК+ фестиваль

12:16, 30 мая 2024
Кроме Марша Равенства, в программе запланирован благотворительный фестиваль, собранные средства с которого пойдут на ВСУ.
Впервые за время полномасштабной войны в Украине состоится Марш Равенства и благотворительный ЛГБТК+ фестиваль
Источник фото: kyivpride
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С 1 июня в мире и впервые за время полномасштабной войны в Украине стартует прайд-месяц, который отмечается различными мероприятиями в поддержку прав и видимости представителей ЛГБТК+ сообщества. Об этом сообщает NV Life.

По словам организаторов КиевПрайда 2024 «В Украине прайд - это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны - это возможность предоставить Украине видимости в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость».

Кроме Марша Равенства, в программе события запланирован благотворительный фестиваль, где собранные средства пойдут на поддержку защитников страны.

Благотворительный фестиваль КиевПрайд, который состоится 9 июня в киевском арт-центре Closer, обещает быть богатым на интересные мероприятия: от лекций и дискуссий до мастер-классов и музыкальной программы. На фестивале также будет вручена KyivPride Awards за вклад в поддержку равенства и прав ЛГБТК+ сообщества.

Марш Равенства, который состоится 16 июня, будет проведен в киевском метро в соответствии со всеми требованиями безопасности и согласован с военной администрацией.

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