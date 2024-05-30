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В Киеве будут судить мужчину, в авто которого на блокпосте обнаружили 9 оленей, один из которых погиб

18:05, 30 мая 2024
Дело жителя Ровенщины, который перевозил пятнистых оленей, направили в суд.
В Киеве будут судить мужчину, в авто которого на блокпосте обнаружили 9 оленей, один из которых погиб
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Мужчина, перевозивший 9 оленей, один из которых погиб, предстанет перед судом. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в суд направили обвинительный акт по факту жестокого обращения с животными, что заключалось в умышленном нарушении правил транспортировки оленей, которое привело к гибели одного животного, совершенном группой лиц.

По данным следствия, 3 апреля около 22 часов, на блокпосте при въезде в Киев из Бориспольского Шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль под управлением 23-летнего жителя Ровенщины.

Во время осмотра в кузове автомобиля было обнаружено 9 парнокопытных пятнистых оленей, один из которых был без признаков жизни. Никаких документов и разрешения на перевозку водитель не имел.

В прокуратуре сообщают, что досудебным расследованием было установлено, что водитель договорился с другим лицом о перевозке животных из Сумщины на ферму в Ровенскую область. Автомобиль, в котором перевозили пятнистых оленей, не соответствовал специальным правилам транспортировки животных, утвержденным постановлением Правительства.

В настоящее время животные из столичного зоопарка, где они находились первое время, перевезены на Ровенщину и переданы в охотничье хозяйство. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что специалисты делают все необходимое для спасения оленей.

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