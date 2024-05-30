Практика судов
  1. В мире

Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по рф немецким оружием, — СМИ

12:01, 30 мая 2024
Канцлер Германии выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории рф.
Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по рф немецким оружием, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею разрешить Украине применять немецкое оружие для ударов по территории рф. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Лицо, знакомое с позицией правительства ФРГ, отметило, что Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории рф. Однако источник не раскрывает подробностей.

В то же время представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены на территорию агрессора».

При этом он отметил, что не может раскрыть подробности договоренностей с Украиной об использовании немецкого оружия, поскольку они «конфиденциальны».

Представитель правительства добавил, что заявление канцлера годовой давности, в котором тот сказал, что существует «консенсус» относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие по территории рф, было «констатацией фактов», которое было правдивым на тот момент, но не обязательно касается будущего.

Источники Politico также отмечают, что изменить позицию по ударам Украины западным оружием по рф могут и США. Решение еще не принято, но администрация Джо Байдена движется по привычной траектории – «начальная осторожность, за которой следует разрешение», добавляет издание.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединились также Финляндия и Канада.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине избивать американским оружием по территории рф.

Добавим, что США обеспокоены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В НАБУ вошел международный специальный агент по коррупции в рамках взаимодействия с ФБР

В марте в рамках соглашения с ФБР в Киев прибыл международный специальный агент по коррупции, который войдет в НАБУ – отчет генинспектора Роберта Сторча.

Государственное бюро США предоставило грант для обеспечения проверки добродетели кандидатов в судьи – отчет

Кроме того, исполнитель, финансируемый государственным Бюро США INL, стал применять модель прозрачной проверки на основе заслуг, чтобы помочь в процессе отбора дисциплинарных инспекторов ВCП.

Отбор на должности судей местных судов 2017 года завершен: итоги конкурса и результаты собеседований

ВККС рекомендовала назначить на должности судей местных судов 390 кандидатов из 434, а 36 кандидатов получили от Комиссии отказ.

Кабмин распорядился провести аудит критериев для блокирования налоговых накладных, который было поручено сделать безотлагательно решением СНБО от 23 января

Принятие безотлагательного решения о проведении аудита системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования несколько затянулось.

На портале «Дія» запустят электронное бронирование – Минобороны

В Минцифре подтверждают эту информацию, однако соответствующее постановление Кабмина еще готовится.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва