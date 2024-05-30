Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по рф немецким оружием, — СМИ

Канцлер Германии выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории рф.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею разрешить Украине применять немецкое оружие для ударов по территории рф. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Лицо, знакомое с позицией правительства ФРГ, отметило, что Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории рф. Однако источник не раскрывает подробностей.

В то же время представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены на территорию агрессора».

При этом он отметил, что не может раскрыть подробности договоренностей с Украиной об использовании немецкого оружия, поскольку они «конфиденциальны».

Представитель правительства добавил, что заявление канцлера годовой давности, в котором тот сказал, что существует «консенсус» относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие по территории рф, было «констатацией фактов», которое было правдивым на тот момент, но не обязательно касается будущего.

Источники Politico также отмечают, что изменить позицию по ударам Украины западным оружием по рф могут и США. Решение еще не принято, но администрация Джо Байдена движется по привычной траектории – «начальная осторожность, за которой следует разрешение», добавляет издание.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединились также Финляндия и Канада.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине избивать американским оружием по территории рф.

Добавим, что США обеспокоены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.