США стурбовані ударами по російських ядерних радіолокаційних станціях – ЗМІ

Вашингтон передав Києву, що атаки на російські системи раннього попередження «можуть бути дестабілізуючими».

США стурбовані ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях. Як пише «The Washington Post», Сполучені Штати Америки побоюються, що ці удари можуть небезпечно розлютити москву в той час, коли адміністрація Джо Байдена зважує, чи скасувати обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по території рф.

«Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження про балістичні ракети», - сказав американський чиновник на умовах анонімності через делікатність питання.

Вашингтон передав Києву свою стурбованість двома атаками за останній тиждень на РЛС. Принаймні один удар в Армавірі завдав певної шкоди, пишуть у виданні.

«Ці об'єкти не були залучені до підтримки війни росії проти України. Але це чутливі місця, оскільки росія може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю, що може підірвати здатність росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів», - сказав чиновник.

Проте український чиновник, знайомий із цією справою, сказав, що росія використовувала РЛС для спостереження за діяльністю українських військових.

Американські офіційні особи заявили, що вони «співчувають тяжкому становищу України» – чиновники адміністрації активно зважують, чи зняти обмеження на використання наданої США зброї для ударів усередині рф. Але, у США висловлюють «занепокоєння щодо того, як росія може сприйняти, що її засоби стримування стають цілями, а системи раннього попередження піддаються атаці».

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії.

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