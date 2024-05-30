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США озабочены ударами по российским ядерным радиолокационным станциям – СМИ

11:35, 30 мая 2024
Вашингтон передал Киеву, что атаки на российские системы раннего предупреждения «могут быть дестабилизирующими».
США озабочены ударами по российским ядерным радиолокационным станциям – СМИ
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США озабочены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям. Как пишет «The Washington Post», Соединенные Штаты Америки опасаются, что эти удары могут опасно разозлить москву в то время, когда администрация Джо Байдена взвешивает, отменить ли ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по территории рф.

«Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения о баллистических ракетах», - сказал американский чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность двумя атаками за последнюю неделю на РЛС. По крайней мере, один удар в Армавире нанес определенный вред, пишут в издании.

«Эти объекты не были вовлечены в поддержку войны россии против Украины. Это чувствительные места, поскольку россия может почувствовать, что ее стратегические возможности сдерживания становятся целью, что может взорвать способность россии поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов», - сказал чиновник.

Однако украинский чиновник, знакомый с этим делом, сказал, что россия использовала РЛС для наблюдения за деятельностью украинских военных.

Американские официальные лица заявили, что они «сочувствуют тяжелому положению Украины» – чиновники администрации активно взвешивают, снять ли ограничения на использование предоставленного США оружия для ударов внутри рф. Но в США выражают «беспокойство относительно того, как россия может воспринять, что ее средства сдерживания становятся целями, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии.

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