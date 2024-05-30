США озабочены ударами по российским ядерным радиолокационным станциям – СМИ

Вашингтон передал Киеву, что атаки на российские системы раннего предупреждения «могут быть дестабилизирующими».

США озабочены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям. Как пишет «The Washington Post», Соединенные Штаты Америки опасаются, что эти удары могут опасно разозлить москву в то время, когда администрация Джо Байдена взвешивает, отменить ли ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по территории рф.

«Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения о баллистических ракетах», - сказал американский чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность двумя атаками за последнюю неделю на РЛС. По крайней мере, один удар в Армавире нанес определенный вред, пишут в издании.

«Эти объекты не были вовлечены в поддержку войны россии против Украины. Это чувствительные места, поскольку россия может почувствовать, что ее стратегические возможности сдерживания становятся целью, что может взорвать способность россии поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов», - сказал чиновник.

Однако украинский чиновник, знакомый с этим делом, сказал, что россия использовала РЛС для наблюдения за деятельностью украинских военных.

Американские официальные лица заявили, что они «сочувствуют тяжелому положению Украины» – чиновники администрации активно взвешивают, снять ли ограничения на использование предоставленного США оружия для ударов внутри рф. Но в США выражают «беспокойство относительно того, как россия может воспринять, что ее средства сдерживания становятся целями, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии.

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