США озабочены ударами по российским ядерным радиолокационным станциям – СМИ

США озабочены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям. Как пишет «The Washington Post», Соединенные Штаты Америки опасаются, что эти удары могут опасно разозлить москву в то время, когда администрация Джо Байдена взвешивает, отменить ли ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по территории рф.
«Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения о баллистических ракетах», - сказал американский чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.
Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность двумя атаками за последнюю неделю на РЛС. По крайней мере, один удар в Армавире нанес определенный вред, пишут в издании.
«Эти объекты не были вовлечены в поддержку войны россии против Украины. Это чувствительные места, поскольку россия может почувствовать, что ее стратегические возможности сдерживания становятся целью, что может взорвать способность россии поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов», - сказал чиновник.
Однако украинский чиновник, знакомый с этим делом, сказал, что россия использовала РЛС для наблюдения за деятельностью украинских военных.
Американские официальные лица заявили, что они «сочувствуют тяжелому положению Украины» – чиновники администрации активно взвешивают, снять ли ограничения на использование предоставленного США оружия для ударов внутри рф. Но в США выражают «беспокойство относительно того, как россия может воспринять, что ее средства сдерживания становятся целями, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии.
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