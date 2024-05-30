ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей во Франковский районный суд города Львова

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей во Франковский районный суд Львова.
Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, по его согласию, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудие.
Так, к рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия во Франковский районный суд города Львова 2 судей.
Рассмотрение вопроса будет проходить 26 июня 2024 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который выразил намерение быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по ссылке), к которой добавить:
1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по ссылке);
2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.
Форма подачи документов – бумажная или электронная.
Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
Время для личного представления документов:
Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.
Судьи, желающие отправить документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.