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США могут скорректировать запрет на удары Украины американским оружием по россии, – Блинкен

08:29, 30 мая 2024
Украина имеет право решать, как лучше всего защищать себя.
США могут скорректировать запрет на удары Украины американским оружием по россии, – Блинкен
Источник фото: Reuters
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии. Об этом сообщает Mind.

Подтвердив позицию Вашингтона о том, что они не поощряют и не предоставляют возможности для таких ударов, Блинкен отметил, что Киев имеет право самостоятельно принимать решение о том, как лучше всего защищать себя. Он также подчеркнул, что правительство США «адаптируется и корректирует свою позицию по мере необходимости» в зависимости от развития войны.

На вопрос журналиста о том, означают ли его слова «адаптироваться и приспосабливаться», что Соединенные Штаты могут поддержать атаки Украины американским оружием по россии, Блинкен ответил: «Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это».

«На каждом шагу на этом пути мы адаптировались и корректировали при необходимости. И это именно то, что мы будем продолжать делать. Мы всегда слушаем, мы всегда учимся и мы всегда принимаем решение о том, что необходимо Украине, чтобы эффективно продолжать защищаться», - подчеркнул он.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони выступила против того, чтобы Украина наносила удары по территории РФ оружием от партнеров

В то же время шведский министр обороны Пол Джонсон выразил поддержку Украине в использовании полученного оружия для поражения целей на территории российской федерации.

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