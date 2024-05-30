Олаф Шольц схиляється до надання дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю, — ЗМІ

Канцлер Німеччини виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території рф.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати німецьку зброю для ударів по території рф. Про це повідомляє Politico із посиланням на обізнане джерело.

Особа, яка знайома з позицією уряду ФРН зазначила, що Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території рф. Однак джерело не розкриває подробиць.

Водночас речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені на територію агресора».

При цьому він зазначив, що не може розкрити подробиці домовленостей з Україною про використання німецької зброї, оскільки вони є «конфіденційними».

Речник уряду додав, що заява канцлера річної давнини, в якій той сказав, що існує «консенсус» щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю по території рф, була «констатацією фактів», яка була правдивою на той момент, але не обов'язково стосується майбутнього.

Джерела Politico також зазначають, змінити позицію щодо ударів України західною зброєю по Росії можуть і США. Рішення ще не прийняте, але адміністрація Джо Байдена рухається звичною траєкторією – «початкова обережність, за якою слідує дозвіл», додає видання.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

До цього списку додалися також Фінляндія та Канада.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден розглядає можливість дозволити Україні бити американською зброєю по території рф.

Додамо, що США стурбовані ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях.

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