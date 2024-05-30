На порталі «Дія» запустять електронне бронювання – Міноборони

У Мінцифри підтверджують цю інформацію, однак відповідна постанова Кабміну ще готується.

Функціонал електронного бронювання запустять на порталі «Дія». Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну інформацію «Судово-юридичній газеті» підтвердили і у Мінцифри.

«Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра. На порталі «Дія» буде запущено функціонал електронного бронювання», - розповіла Черногоренко.

Вона також зазначила, що, на думку Міноборони, «усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією» і «це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК».

«Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб «докрутити» функціонал, і ми запустимося», - сказала Черногоренко.

Разом з тим, слід зауважити, що наразі право на бронювання, крім державних службовців, посадових осіб, має вузьке коло підприємств, а також критична інфраструктура.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правила економічного бронювання можуть з’явитися в законопроекті 11084 про «клуб білого бізнесу» - основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Однак наразі такі норми у законопроектах не передбачені.

Автор: Наталя Мамченко

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