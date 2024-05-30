На портале «Дія» запустят электронное бронирование – Минобороны

В Минцифре подтверждают эту информацию, однако соответствующее постановление Кабмина еще готовится.

Функционал электронного бронирования будет запущен на портале «Дія». Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующую информацию «Судебно-юридической газете» подтвердили и в Минцифре.

«Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифры. На портале «Дія» будет запущен функционал электронного бронирования», – рассказала Черногоренко.

Она также отметила, что, по мнению Минобороны, «все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться положительной дискриминацией» и «это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК».

«Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели... для коллег, чтобы «докрутить» функционал, и мы запустимся», - сказала Черногоренко.

Вместе с тем, следует отметить, что право на бронирование, кроме государственных служащих, должностных лиц, имеет узкий круг предприятий, а также критическая инфраструктура.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о «клубе белого бизнеса» – основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Однако в настоящее время такие нормы в законопроектах не предусмотрены.

Автор: Наталя Мамченко

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