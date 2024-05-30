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Германия призвала быстро согласовать переговорные рамки для вступления Украины в ЕС

13:57, 30 мая 2024
Украина завершила все реформы для вступления в ЕС.
Германия призвала быстро согласовать переговорные рамки для вступления Украины в ЕС
Фото из открытых источников
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Украина завершила все реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении в Европейский союз. Это стало возможным благодаря большим усилиям правительства и поддержке партнеров из ЕС. По словам государственного министра Германии по вопросам Европы Анны Люрман, Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в июне. Об этом сообщает Tagesschau.

Теперь страны-члены ЕС должны быстро согласовать переговорные рамки, которые установят основные принципы для этих переговоров.

«По мнению правительства Германии, Украина выполняет все требования для открытия переговоров о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы призываем все страны-члены ЕС быстро согласовать переговорные рамки", - заявила она.

Согласование этих рамок требует единогласной поддержки всеми 27 странами-членами ЕС.

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