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Німеччина закликала швидко узгодити переговорні рамки для вступу України до ЄС

13:57, 30 травня 2024
Україна завершила всі реформи для вступу до ЄС.
Німеччина закликала швидко узгодити переговорні рамки для вступу України до ЄС
Фото з відкритих джерел
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Україна завершила всі реформи, необхідні для розпочатку переговорів про вступ до Європейського союзу. Це стало можливим завдяки великим зусиллям уряду та підтримці партнерів з ЄС. За словами державного міністра Німеччини з питань Європи Анни Люрман, Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ у червні. Про це повідомляє Tagesschau.

Тепер країни-члени ЄС мають швидко узгодити переговорні рамки, які встановлять основні принципи для цих переговорів.

«На думку уряду Німеччини, Україна виконує всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні. Тому ми закликаємо всі країни-члени ЄС швидко узгодити переговорні рамки», - заявила вона.

Погодження цих рамок вимагає одноголосної підтримки всіма 27 країнами-членами ЄС.

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