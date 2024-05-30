Німеччина закликала швидко узгодити переговорні рамки для вступу України до ЄС

Україна завершила всі реформи для вступу до ЄС.

Фото з відкритих джерел

Україна завершила всі реформи, необхідні для розпочатку переговорів про вступ до Європейського союзу. Це стало можливим завдяки великим зусиллям уряду та підтримці партнерів з ЄС. За словами державного міністра Німеччини з питань Європи Анни Люрман, Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ у червні. Про це повідомляє Tagesschau.

Тепер країни-члени ЄС мають швидко узгодити переговорні рамки, які встановлять основні принципи для цих переговорів.

«На думку уряду Німеччини, Україна виконує всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні. Тому ми закликаємо всі країни-члени ЄС швидко узгодити переговорні рамки», - заявила вона.

Погодження цих рамок вимагає одноголосної підтримки всіма 27 країнами-членами ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.