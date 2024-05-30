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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 5 судів

12:46, 30 травня 2024
Вища кваліфкомісія призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 8 суддів до судів Одещини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та міста Львова.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 5 судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Біляївського районного суду Одеської області – 3 суддів.

Дата і час розгляду питання: 26 червня 2024 року, 10:00;

  • до Київського районного суду міста Полтави – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 26 червня 2024 року, 10:00;

  • до Личаківського районного суду міста Львова – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 26 червня 2024 року, 10:00;

  • до Межівського районного суду Дніпропетровської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 19 червня 2024 року, 10:00;

  • до Херсонського міського суду Херсонської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 19 червня 2024 року, 10:00.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Розгляд питання відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

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