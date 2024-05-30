У парламенті зареєстрували законопроект про продовження строку оновлення військово-облікових даних

За попередніми даними, депутати пропонують подовжити строк для виконання обов’язку щодо оновлення даних, встановивши замість 60 днів – 150 днів.

29 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект 11305 про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону «щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Тобто, про збільшення строку на оновлення даних, який наразі встановлений законом про посилення мобілізації і передбачає обов’язок оновити дані через ТЦК, ЦНАП чи Електронний кабінет військовозобов’язаного протягом 60 днів – тобто, до 18 липня.

Разом з тим, законопроект зареєстрували депутати від опозиції.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «ЄС» Володимир Ар'єв в ефірі одного із українських каналів заявив, що законопроектом пропонується встановити строк для оновлення даних у 150 днів. На думку Ар’єва, «система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку «Резерв+» і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК». За його словами, громадяни «просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів», тому нардепи вирішили зареєструвати законопроект про збільшення терміну до 150 днів. Окрім того, він заявив, що нардепи вимагатимуть від Уряду та Міноборони зробити застосунок у такий спосіб, аби «розвантажити ТЦК» й перенести розв'язання питань із ТЦК онлайн.

Разом з тим, на думку народного депутата від «Слуги народу», члена Комітету ВР з питань нацбезпеки і представника Президента у парламенті Федора Веніславського, анонсований законопроєкт – це «політичний піар-хід».

«На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити», – заявив він.

Слід зауважити, що про продовження строку для постановки на військовий облік не йдеться – громадяни мають зробити це відразу.

Автор: Наталя Мамченко

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