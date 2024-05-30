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В парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных

11:43, 30 мая 2024
По предварительным данным, депутаты предлагают продлить срок для выполнения обязанности по обновлению данных, установив вместо 60 дней – 150 дней.
В парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных
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29 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11305 о внесении изменений в заключительные и переходные положения Закона «об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» о продлении срока обновления военно-учетных данных.

То есть, об увеличении срока на обновление данных, который установлен законом об усилении мобилизации и предусматривает обязанность обновить данные через ТЦК, ЦНАП или Электронный кабинет военнообязанного в течение 60 дней – то есть, до 18 июля.

Вместе с тем, законопроект зарегистрировали депутаты от оппозиции.

Напомним, ранее народный депутат от «ЕС» Владимир Арьев в эфире одного из украинских каналов заявил, что законопроект предлагает установить срок для обновления данных в 150 дней. По мнению Арьева, «система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении «Резерв+» и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК». По его словам, граждане «просто не смогут физически обновить данные за 60 дней», поэтому нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней. Кроме того, он заявил, что нардепы потребуют от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы «разгрузить ТЦК» и перенести решение вопросов по ТЦК онлайн.

Вместе с тем, по мнению народного депутата от «Слуги народа», члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и представителя Президента в парламенте Федора Вениславского, анонсированный законопроект – это «политический пиар-ход».

«На данный момент нет оснований считать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать», - заявил он.

Следует заметить, что о продлении срока для постановки на военный учет речь не идет – граждане должны сделать это сразу.

Автор: Наталя Мамченко 

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