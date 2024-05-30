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Суд отказал гражданину рф в дополнительном сроке на отчуждение земельного участка в Украине

13:04, 30 мая 2024
Из-за войны гражданин рф не смог пересечь границу и выполнить процедуру отчуждения земли, из-за чего пропустил срок для выполнения обязательства по отчуждению земли.
Суд отказал гражданину рф в дополнительном сроке на отчуждение земельного участка в Украине
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Гражданин рф, который родился в городе Полонное Хмельницкой области, обратился в местный суд с просьбой определить ему дополнительный срок на отчуждение земельного участка, который унаследовал после смерти отца.

Хмельницкий апелляционный суд сообщает, что в феврале 2022 года он получил свидетельство о праве на наследство, которое включало земельный участок площадью 2,5387 га с назначением для сельскохозяйственного производства. Однако из-за начала войны россии в Украине, он не смог пересечь границу и выполнить процедуру отчуждения земли. Поэтому пропустил срок для выполнения обязательства по отчуждению земли.

При рассмотрении дела в Полонском районном суде Хмельницкой области прокурор просил оставить этот иск без удовлетворения. По его мнению, утверждение истца о намерении отчудить земельный участок - голословные, поскольку во время полномасштабной войны, 2 июня 2022 года, между ним и агротовариством заключен договор об аренде унаследованного земельного участка. Также наследник не предоставил доказательств, свидетельствующих о намерении вернуться в Украину - он мог это сделать через третьи страны. Или же отчудить земельный участок в пределах сроков через представителей, определенных в предоставленной им доверенности.

Суд отметил, что в материалах дела есть копия доверенности от 01.10.2015, по которой истец уполномочил трех человек (два из них - жительницы г. Полонного), среди прочего, осуществить продажу земельного участка площадью 2,5387 га, который перейдет ему в наследство после смерти отца.

Одна из уполномоченных, родственница жены истца, в суде объяснила, что не отчуждала земельного участка после получения свидетельства о праве на наследство, потому что государственный нотариус ей объяснила, что для такой сделки необходимо личное присутствие владельца. Поскольку земля продолжала находиться в собственности ее доверителя, то она от его имени заключила договор аренды земельного участка с агротовариством и получала арендную плату.

Суд пришел к выводу, что приведенные доказательства свидетельствуют о том, что истец не был лишен возможности в порядке поручения осуществить отчуждение спорного земельного участка в срок, предусмотренный ч. 4 ст. 81 Земельного кодекса Украины.

Судья обратил внимание, что нормы статей 81, 84, 140, 145 Земельного кодекса Украины являются императивными, регламентируют порядок и срок отчуждения земельного участка иностранным гражданином, который отсчитывается с момента перехода такого права и этот срок - преклюзивный и не может изменяться.

«Следовательно, доводы искового заявления и представителя истца о нарушении истцом годового срока на отчуждение земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, вследствие объективных критериев, а именно, обстоятельств непреодолимой силы, войны между Россией и Украиной, не дают оснований для удовлетворения иска», - констатировал суд.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

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