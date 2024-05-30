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У Києві судитимуть чоловіка, в авто якого на блокпості виявили 9 оленів, один з яких загинув

18:05, 30 травня 2024
Справу мешканця Рівненщини, що перевозив плямистих оленів, скерували до суду.
У Києві судитимуть чоловіка, в авто якого на блокпості виявили 9 оленів, один з яких загинув
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Чоловік, який перевозив 9 оленів, один з яких загинув, постане перед судом. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до суду направили обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з тваринами, що полягало в умисному порушенні правил транспортування оленів, яке призвело до загибелі однієї тварини, вчиненому групою осіб.

За даними слідства, 3 квітня близько 22 години, на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 23-річного мешканця Рівненщини.

Під час огляду у кузові автомобіля виявили 9 парнокопитних плямистих оленів, один з яких був без ознак життя. Жодних документів та дозволу на перевезення водій не мав.

У прокуратурі повідомляють, що досудовим розслідуванням було встановлено, що водій домовився з іншою особою про перевезення тварин з Сумщини на ферму у Рівненську область. Автомобіль, в якому перевозили плямистих оленів, не відповідав спеціальним правилам транспортування тварин, затвердженим постановою Уряду.

Наразі тварини зі столичного зоопарку, де вони перебували перший час, перевезені на Рівненщину та передані в мисливське господарство. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що фахівці роблять все необхідне для порятунку оленів.

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