У Києві судитимуть чоловіка, в авто якого на блокпості виявили 9 оленів, один з яких загинув

Справу мешканця Рівненщини, що перевозив плямистих оленів, скерували до суду.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Чоловік, який перевозив 9 оленів, один з яких загинув, постане перед судом. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до суду направили обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з тваринами, що полягало в умисному порушенні правил транспортування оленів, яке призвело до загибелі однієї тварини, вчиненому групою осіб.

За даними слідства, 3 квітня близько 22 години, на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 23-річного мешканця Рівненщини.

Під час огляду у кузові автомобіля виявили 9 парнокопитних плямистих оленів, один з яких був без ознак життя. Жодних документів та дозволу на перевезення водій не мав.

У прокуратурі повідомляють, що досудовим розслідуванням було встановлено, що водій домовився з іншою особою про перевезення тварин з Сумщини на ферму у Рівненську область. Автомобіль, в якому перевозили плямистих оленів, не відповідав спеціальним правилам транспортування тварин, затвердженим постановою Уряду.

Наразі тварини зі столичного зоопарку, де вони перебували перший час, перевезені на Рівненщину та передані в мисливське господарство. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що фахівці роблять все необхідне для порятунку оленів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.