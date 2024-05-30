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Вперше за час повномасштабної війни в Україні відбудеться Марш Рівності та благодійний ЛГБТК+ фестиваль

12:16, 30 травня 2024
Крім Маршу Рівності, у програмі заплановано благодійний фестиваль, зібрані кошти з якого підуть на ЗСУ.
Вперше за час повномасштабної війни в Україні відбудеться Марш Рівності та благодійний ЛГБТК+ фестиваль
Джерело фото: kyivpride
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З 1 червня у світі та вперше за час повномасштабної війни в Україні стартує прайд-місяць, який відзначається різноманітними заходами на підтримку прав та видимості представників ЛГБТК+ спільноти. Про це повідомляє NV Life.

За словами організаторів КиївПрайду 2024 «В Україні прайд — це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни — це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність».

Крім Маршу Рівності, у програмі події заплановано благодійний фестиваль, де зібрані кошти підуть на підтримку оборонців країни.

Благодійний фестиваль КиївПрайд, який відбудеться 9 червня у київському арт-центрі Closer, обіцяє бути багатим на цікаві заходи: від лекцій і дискусій до майстер-класів та музичної програми. На фестивалі також буде вручено KyivPride Awards за внесок у підтримку рівності та прав ЛГБТК+ спільноти.

Марш Рівності, який відбудеться 16 червня, буде проведений у київському метро відповідно до всіх безпекових вимог та узгоджений з військовою адміністрацією.

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