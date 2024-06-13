У Литві планують позбавляти громадянства на підставі загрози нацбезпеці

МВС Литви пропонує розширити коло осіб, яких можна позбавити громадянства на підставі загрози нацбезпеці.

Джерело фото: madeinvilnius.lt

Міністерство внутрішніх справ Литви розробило та представило на затвердження проект поправок до Закону про громадянство, метою якого є обмеження можливостей щодо набуття або відновлення литовського громадянства для осіб, які становлять загрозу національній безпеці, а також розширення підстав для втрати громадянства.

Про це пише «Delfi».

«Особи, які займаються антидержавною діяльністю та підтримують країни-агресори, не можуть бути громадянами Литовської Республіки. Ці поправки дають державі інструменти для захисту інтересів національної безпеки», – наголошує ініціатор поправок, міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

У поправках до Закону про громадянство пропонується позбавляти громадянства осіб, які мають подвійне громадянство, але становлять загрозу безпеці держави, які відкрито підтримують іноземну державу, яка загрожує інтересам безпеки Литви та інших держав ЄС та їхніх союзників, які підтримують діяльність іноземної держави, що порушує принципи та норми міжнародного права, або які беруть участь у такій діяльності.

За наявності таких умов пропонується позбавляти громадянства незалежно від його набуття.

Також з метою завчасного запобігання потенційним загрозам інтересам національної безпеки пропонується закріпити заборону на відновлення, збереження або повернення литовського громадянства таким особам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.