В Литве планируют лишать гражданства на основании угрозы нацбезопасности

МВД Литвы предлагает расширить круг лиц, которых можно лишить гражданства на основании угрозы нацбезопасности.

Источник фото: madeinvilnius.lt

Министерство внутренних дел Литвы разработало и представило на утверждение проект поправок к Закону о гражданстве, целью которого является ограничение возможностей по приобретению или восстановлению литовского гражданства для лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, а также расширение оснований для утраты гражданства.

Об этом пишет «Delfi».

«Лица, занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страны-агрессоры не могут быть гражданами Литовской Республики. Эти поправки дают государству инструменты для защиты интересов национальной безопасности», – подчеркивает инициатор поправок, министр внутренних дел Агне Билотайте.

В поправках к Закону о гражданстве предлагается лишать гражданства лиц, имеющих двойное гражданство, но представляющих угрозу безопасности государства, открыто поддерживающих иностранное государство, которое угрожает интересам безопасности Литвы и других государств ЄС и их союзников, поддерживающих деятельность иностранного государства, нарушающую принципы и нормы международного права, или участвующих в такой деятельности.

При наличии таких условий предлагается лишать гражданства независимо от основания его приобретения.

Также в целях заблаговременного предотвращения потенциальных угроз интересам национальной безопасности предлагается закрепить запрет на восстановление, сохранение или возвращение литовского гражданства таким лицам.

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