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Из 4,6 миллиона тех, кто являются ВПЛ по справкам, только полтора миллиона тех, кто получают выплаты

20:34, 13 июня 2024
В Украине по состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона человек, в то же время выплаты получают всего 1,5 миллиона украинцев, заявили в Минреинтеграции.
Из 4,6 миллиона тех, кто являются ВПЛ по справкам, только полтора миллиона тех, кто получают выплаты
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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«В настоящее время внутренне перемещенных лиц 4,6 миллиона официально. Эта цифра означает, что их количество уменьшилось, потому что в общей сложности было 4,9 миллиона. Это объясняется тем, что были введены определенные изменения, в частности, в прошлом году. Люди, выехавшие за границу, утратили такой статус. Люди, которые вернулись в свои дома, тоже потеряли такой статус», - сказала Верещук.

В то же время глава Минреинтеграции подчеркнула, что количество лиц, которые сейчас получат выплаты как ВПЛ, составляет 1,5 миллиона.

«Давайте отличать количество справок ВПЛ и количество тех, кто получает выплаты. У нас 4,6 миллиона тех, кто являются ВПЛ по справкам, и только полтора миллиона тех, кто получают выплаты: есть лица, которые по доходам не получают таких выплат. Есть люди, которым выплаты сократили», – сказала она.

Напомним, власти нарабатывают устойчивые решения, чтобы обеспечить жильем ВПЛ.

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