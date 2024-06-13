55 млн гривен убытков «Укрспирта»: будут судить 7 человек

НАБУ и САП завершили расследование дела о завышении цен на топливо для «Укрспирта».

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Семь человек предстанут перед судом по делу об убытках «Укрспирта» на сумму более 55 млн гривен. Как установило следствие, в 2017-2020 годах государственное предприятие «Укрспирт» объявляло тендеры на закупку котельного коксохимического топлива, в которых побеждали заранее определенные частные компании. Эти компании поставили более 20 тысяч тонн топлива по завышенным ценам, используя технических участников для создания видимости прозрачности аукционов. Об этом сообщили в НАБУ.

Из-за этой схемы «Укрспирт» понес убытки на сумму более 55 млн гривен. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в августе 2023 года и отправили на скамью подсудимых семерых участников этой схемы.

30 мая 2023 года им было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Трое подозреваемых работали на руководящих должностях в «Укрспирте» во время совершения преступления, остальные четверо - предприниматели и бухгалтеры частных обществ.

Отметим, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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