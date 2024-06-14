134 года или пять поколений – столько времени понадобится для достижения гендерного равенства во всем мире

При нынешних темпах прогресса понадобится 134 года, чтобы достичь полного гендерного паритета в 2158 году – то есть примерно через пять поколений.

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При нынешних темпах прогресса для достижения гендерного равенства по всему миру понадобится 134 года или пять поколений. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (WEF).

«В этом году во всех 146 странах индекса глобальный гендерный разрыв составляет 68,5%. Учитывая 101 страну, постоянно указываемую в индексе с 2006 года, гендерный разрыв сократился на 0,1% с 2023 года. При нынешних темпах прогресса понадобится 134 года, чтобы достичь полного гендерного паритета в 2158 году – то есть примерно через пять поколений», - заявили в WEF.

Отмечается, что европейские страны занимают семь мест в первой десятке.

В WEF добачили, что Исландия заняла первое место в рейтинге в 15-й раз и является единственной страной, сократившей гендерный разрыв более чем на 90%, а именно на 93,5%. Несмотря на то, что Исландия занимает первое место во всех выпусках рейтинга, кроме трех, она достигла значительного прогресса, чтобы удержаться на первом месте уменьшив гендерный разрыв с 78,1% в 2006 году до 93,5% в прошлом году.

Страны Северной Европы занимают четыре позиции в первой пятерке: Финляндия заняла второе место (87,5%), Норвегия третье (87,5%) и Швеция на пятом месте с 81,6% гендерного разрыва.

Германия (седьмое место), Ирландия (девятое место) и Испания (десятое место) составляют другие европейские страны в ТОП-10.

В WEF отметили, что Новая Зеландия является самой эффективной страной за пределами Европы, занимает четвертое место (с 83,5%), тогда как Никарагуа находится на шестом месте, а Намибия – на восьмом.

Из четырех категорий охваченных индексом в 146 странах, гендерный разрыв в категории «Здоровье и выживание» наименьший (96%). Затем идут «Образование» (94,9%), «Участие и возможности в экономике» (60,5%) и «Политические права и возможности» (22,5%).

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