НБУ выпустил новые монеты – какой номинал и как выглядят, фото

Монеты посвящены донорам крови: из нейзильбера имеет номинал 5 гривен, из серебра – 10 гривен.

Источник фото: НБУ

Нацбанк презентовал новые памятные монеты «Капля жизни». Они посвящены, прежде всего, донорам крови, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации.

Монета из нейзильбера имеет номинал в 5 гривен, из серебра – 10 гривен. Тираж – до 75 тыс. и 5 тыс. штук соответственно.

На аверсе монет в центре изображена объемная капля крови, которую окружают схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. Этот образ является свидетельством благородной общей цели – спасать жизнь. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови, символизирующие личный вклад в донорство каждого неравнодушного. Вверху по центру расположен малый Государственный Герб Украины; надписи: «Україна», номинал, графический символ гривны ₴ и год чеканки.

На реверсе на зеркальном фоне справа расположена надпись «ЖИТТЯ», которая стилизована под систему для переливания крови с иглой. Этот элемент символизирует процесс снабжения кровью сосудов, изображенных внизу слева. Стилизованная капля и надпись «ЖИТТЯ» гармонично сочетаются в названии монеты – «Капля жизни». Фактура матового фона, на котором размещены все эти элементы, символизирует большую потребность в донорстве во время войны.

Источник фото: НБУ

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