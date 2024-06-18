Возможно ли новое повышение тарифов на свет для потребителей: ответ Госэнергонадзора

Новый тариф зафиксирован до 30 апреля 2025 года и пересматривать его не планируют.

Фото: sies.gov.ua

Нового повышения тарифов на свет в Украине в ближайшее время не будет. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

Он отметил, что средства от повышения тарифа на свет будут направлены, в первую очередь, на восстановление объектов государственного поколения.

Пока эти средства, по его словам, не поступали, поскольку первые платежки с новыми тарифами потребители будут получать в начале июля.

«Вместе с тем избежать этого повышения тарифов не было возможности… Эти повышения, если мы помним, там озвучивались существенно более высокие параметры. Ориентировались на рыночную стоимость электроэнергии – 7 грн 50 коп., но пришли к такой компромиссной величине в 4 грн 32 коп.», - добавил он.

Слободян добавил, что нового повышения тарифов в ближайшее время не последует. Новый тариф зафиксирован до 30 апреля 2025 г. и пересматривать его не планируют.

По его словам, в случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре придется привлекать другие источники финансирования.

«Если будут новые какие-либо повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом – международную помощь», – пояснил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения. Заместительница министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф.

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