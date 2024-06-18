Чи можливе нове підвищення тарифів на світло для споживачів: відповідь Держенергонагляду

Новий тариф зафіксований до 30 квітня 2025 року і переглядати його не планують.

Фото: sies.gov.ua

Нового підвищення тарифів на світло в Україні найближчим часом не буде. Про це заявив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що кошти від підвищення тарифу на світло будуть спрямовані, в першу чергу, на відновлення об'єктів державної генерації.

Наразі ці кошти, за його словами, не надходили, оскільки перші платіжки з новими тарифами споживачі отримуватимуть на початку липня.

«Разом з тим уникнути цього підвищення тарифів не було можливості....Ці підвищення, якщо ми пам'ятаємо, там озвучувалися досить суттєво вищі параметри. Орієнтувалися на ринкову вартість електроенергії - 7 грн 50 коп., але прийшли до такої компромісної величини в 4 грн 32 коп.», - додав він.

Слободян додав, що нового підвищення тарифів найближчим часом не буде. Новий тариф зафіксований до 30 квітня 2025 року і переглядати його не планують.

За його словами, у разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, доведеться залучати інші джерела фінансування.

«Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо залучати інші джерела фінансування, головним чином - міжнародну допомогу», - пояснив він.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф.

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