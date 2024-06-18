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Відкрили підпільне онлайн-казино: у Полтаві судитимуть членів злочинної групи

23:12, 18 червня 2024
Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.
Відкрили підпільне онлайн-казино: у Полтаві судитимуть членів злочинної групи
Фото: cyberpolice.gov.ua
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Правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино. Обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування направлено до Октябрського районного суду міста Полтави. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Правоохоронці у лютому цього року встановили, що організатор «бізнесу» продумав злочинну схему та залучив до протиправної діяльності знайомого з навичками програмування. Останній створив сайт для проведення азартних ігор онлайн. Чоловіки рекламували послуги онлайн-казино у соціальних мережах.

Фігуранти організували цілодобовий колцентр для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, формування індивідуального посилання на гру та виплати виграшу. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих.

Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.

Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у приміщеннях фігурантів на території Києва та Полтави.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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