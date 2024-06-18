Угорщина легалізує громадян України з протермінованими паспортами: подробиці

При оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним.

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Українці зможуть отримати посвідку на проживання в Угорщині навіть з протермінованим паспортом, поки в країні триває надзвичайний стан через війну в Україні і протягом шести місяців після його завершення. Про це йдеться указі уряду Угорщини від 14 червня про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України.

Згідно з документом, посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.

Зазначається, що при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано – у тому числі протягом 6 місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Також там наголошують, що ця норма не буде поширюватись на процедури отримання громадянства Угорщини.

Раніше ми писали, що з 30 червня запрацює новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном.

Нагадаємо, у МЗС повідомляли, що чоловіки за кордоном для подачі заявки щодо видачі паспортів повинні будуть сформувати електронний військово-обліковий документ.

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