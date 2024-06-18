QR-код у застосунку Резерв+ поки з'явився не у всіх – у Міноборони відповіли чому

У Міноборони пояснили чому QR-код у Резерв+ з'явився не у всіх.

Обліковий документ через QR-код у застосунку Резерв+ поки зʼявився не у всіх. Це пов’язано із тим, що ця функція запускається декількома хвилями.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

«Так як ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями. Абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа... Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах», - заявила вона.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій