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Володимир Зеленський підписав закон про підготовку учнів до військової служби, незалежно від статі

11:09, 18 червня 2024
Готуватимуть до військової служби у навчальних закладах незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат.
Володимир Зеленський підписав закон про підготовку учнів до військової служби, незалежно від статі
Джерело фото: ЗМІ
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Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 22 травня як закон законопроект 11092 про удосконалення системи підготовки громадян України до військової служби.

Так, у Законі «Про військовий обов'язок і військову службу» визначили, що підготовка громадян України до військової служби включає національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, початкову загальновійськову підготовку, базову загальновійськову підготовку, підготовку у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військову підготовку у закладах вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.

Під час організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України не допускаються будь-які форми дискримінації, у тому числі за ознакою статі.

Порядок проведення підготовки громадян до військової служби визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Кабміну.

Контроль за проведенням підготовки громадян України до військової служби, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони тощо.

Початкова загальновійськова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета «Захист України» розробляються та затверджуються МОН, за погодженням з Міноборони.

У Законі «Про оборону України» встановлюється, що інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та відповідні правоохоронні органи беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, забезпеченні направлення громадян України для проходження базової військової служби та призову на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово-патріотичному вихованні громадян України.

Місцеві державні адміністрації організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, забезпечують їх направлення для проходження базової військової служби та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в порушенні правил військового обліку, підготовки до військової служби, взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, прибуття за викликом до ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Автор: Наталя Мамченко 

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