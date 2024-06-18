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Владимир Зеленский подписал закон о подготовке учеников к военной службе, независимо от пола

11:09, 18 июня 2024
Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.
Владимир Зеленский подписал закон о подготовке учеников к военной службе, независимо от пола
Источник фото: СМИ
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Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 22 мая как закон законопроект 11092 об усовершенствовании системы подготовки граждан Украины к военной службе. Готовить будут как парней, так и девушек.

Так, в Законе «О воинской обязанности и военной службе» определили, что подготовка граждан Украины к военной службе включает национально-патриотическое и военно-патриотическое воспитание, начальную общевойсковую подготовку, базовую общевойсковую подготовку, подготовку в военных лицеях и лицеях с усиленно военнослужащими -физической подготовкой, подготовку к поступлению в учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высшего образования, военную подготовку в заведениях высшего образования по программе подготовки офицеров запаса, физическую подготовку, лечебно-оздоровительную работу, повышение уровня образовательной подготовки , изучение государственного языка

При организации и осуществлении общевойсковой подготовки граждан Украины не допускаются какие-либо формы дискриминации, в том числе по признаку пола.

Порядок проведения подготовки граждан к военной службе определяется настоящим Законом и нормативно правовыми актами Кабмина.

Контроль за проведением подготовки граждан Украины к военной службе, программным и методическим обеспечением этой подготовки осуществляется Министерством обороны.

Начальная общевойсковая подготовка осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию, ознакомление граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» и осуществление мер, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по учебному предмету «Защита Украины» разрабатываются и утверждаются МОН по согласованию с Минобороны.

В Законе «Об обороне Украины» устанавливается, что другие военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, и соответствующие правоохранительные органы принимают участие в подготовке граждан Украины к военной службе, обеспечении направления граждан Украины для прохождения базовой военной службы и призыва на учебные (или проверочные) и специальное собрание и во время мобилизации, а также в военно-патриотическом воспитании граждан Украины.

Местные государственные администрации организуют военный учет и подготовку граждан Украины к военной службы, обеспечивают их направление для прохождения базовой военной службы и на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, учебные (или проверочные) и специальный сборы.

Руководители, другие должностные лица органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности и граждане Украины, виновные в нарушении правил военного учета, подготовки к военной службе, взятие на военный учет, направление для прохождения базовой военной службы, прохождение службы в военном резерве, прохождение сборов, мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, прибытие по вызову в ТЦК, Центральное управление или региональные органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов, а также в совершении других нарушений законодательства о воинской обязанности и военной службе, несут ответственность по закону.

Автор: Наталя Мамченко 

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Владимир Зеленский подписал закон о подготовке учеников к военной службе, независимо от пола

Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.

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