Первые магазины в стране-агрессоре обновят до конца 2024 года.

Французская сеть продаж товаров для строительства «Леруа Мерлен» изменит название в рф. Компания продолжит работу под брендом «Лемана Про» (Lemana Pro). Об этом сообщают росСМИ.

Первые магазины в стране-агрессоре обновят до конца 2024 года.

Указано, что ребрендинг будет проходить поэтапно. Он включит в себя замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Сайт и приложение обновят в ближайшее время.

Как известно, в марте российское подразделение компании «Леруа Мерлен» сменило название юридического лица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Компания продолжает работу в стране-агрессоре в обычном режиме.

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