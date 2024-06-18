Дела по налогам и сборам, а также по защите социальных прав: обзор практики КАС ВС

В обзоре КАС ВС выразил ряд актуальных правовых позиций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за май 2024 года.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда судебных палат и коллегий судей Кассационного административного суда, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

- налогообложение суммы скидки от обычной стоимости товара как дополнительного блага физического лица;

- исполнение обязанности регистрации в Едином государственном реестре мест хранения алкогольных напитков и табачных изделий;

- ответственности декларанта, ввозящего транспортное средство личного пользования;

- аннулирование квалификационного сертификата инженера-землеустроителя;

- реализации права ребенка погибшего военнослужащего, родившегося после его смерти, на получение одноразовой денежной помощи;

- реализации права ребенка репрессированных лиц, родившегося во время пребывания репрессированного лица в ссылке, на повышение пенсии на 25 процентов минимальной пенсии по возрасту;

- исполнение обязанности владельцем недвижимого имущества – только что обнаруженного объекта культурного наследия заключить охранный договор с соответствующим органом охраны культурного наследия на такой объект;

- определение обстоятельств наступления несчастного случая в период прохождения службы полицейским, которые связаны с исполнением им своих служебных обязанностей.

В течение мая 2024 года КАС ВС выражал и другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.