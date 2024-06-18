Справи щодо податків та зборів, а також щодо захисту соціальних прав: огляд практики КАС ВС

У огляді КАС ВС висловив низку актуальних правових позиції.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за травень 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду судових палат і колегій суддів Касаційного адміністративного суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

- оподаткування суми знижки від звичайної вартості товару як додаткового блага фізичної особи;

- виконання обов’язку реєстрації в Єдиному державному реєстрі місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- відповідальності декларанта, який ввозить транспортний засіб особистого користування;

- анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;

- реалізації права дитини загиблого військовослужбовця, яка народилася після його смерті, на отримання одноразової грошової допомоги;

- реалізації права дитини репресованих осіб, яка народилася під час перебування репресованої особи на засланні, на підвищення пенсії на 25 процентів мінімальної пенсії за віком;

- виконання обов’язку власником нерухомого майна – щойно виявленого об’єкта культурної спадщини укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної спадщини на такий об’єкт;

- визначення обставин настання нещасного випадку в період проходження служби поліцейським, які є пов’язаними з виконанням ним своїх службових обов’язків.

Упродовж травня 2024 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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