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Адвокатку з Києва підозрюють у підбурювані клієнта до надання $30 тисяч слідчому

11:46, 18 червня 2024
Поліцейські затримали адвокатку під час отримання від клієнта 12 тисяч доларів.
Адвокатку з Києва підозрюють у підбурювані клієнта до надання $30 тисяч слідчому
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У Києві затримали адвокатку, яку підозрюють у підбурювані свого клієнта надати 30 тисяч доларів слідчому поліції в обмін на зняття його з розшуку. Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили, що за послугами з надання правової допомоги до 50-річної адвокатки звернувся киянин, який раніше перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення на території Одеської області.

У поліції пишуть, що жінка, достовірно знаючи, що кримінальне провадження відносно останнього закрите, запевнила клієнта у тому, що єдиний вихід вирішення «проблеми» – надати через неї неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США слідчому поліції.

Поліцейські затримали адвокатку у порядку ст. 208 КПК України під час отримання від клієнта першого траншу – 12 тисяч доларів. В неї вилучили гроші та автомобіль, в якому відбувалася так звана «угода».

Правоохоронці оголосили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 ККУ – підбурення до надання службовій особі неправомірної вигоди.

На час слідства суд обрав адвокатці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі у понад 1,2 мільйони гривень.

У поліції зазначають, що досудове розслідування триває – жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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