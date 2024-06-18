Землю накрила потужна магнітна буря: пік припав на 18 червня

18 червня пік сонячної активності досяг червоного рівня.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Землю накрила чергова потужна магнітна буря. У середу, 18 червня, пік сонячної активності досяг червоного рівня. К-індекс геомагнітного шторму досяг 6 балів. Про це повідомляє ресурс Meteoagent.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні сонячна активність фіксується з К-індексом 6, що свідчить про високе магнітне збурення, яке впливає на самопочуття людей.

Найбільше відчутною магнітна буря стане для метеозалежних людей. В цей час вони страждають від мігреней, загострення хронічних хвороб і перепадів настрою.

Але вже 19 червня сонячна активність знизиться.

Прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години, хоча дані від активності Сонця надходять кожні 10 хвилин.

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