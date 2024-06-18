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Землю накрыла мощная магнитная буря: пик пришелся на 18 июня

12:58, 18 июня 2024
18 июня пик солнечной активности достиг красного уровня.
Землю накрыла мощная магнитная буря: пик пришелся на 18 июня
Иллюстративное фото из открытых источников
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Землю покрыла очередная мощная магнитная буря. В среду, 18 июня, пик солнечной активности достиг красного уровня. К-индекс геомагнитного шторма достиг 6 баллов. Об этом сообщает ресурс Meteoagent.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня солнечная активность фиксируется с К-индексом 6, что свидетельствует о высоком магнитном возмущении, влияющем на самочувствие людей.

Наиболее ощутимой магнитная буря станет для метеозависимых людей. В это время они страдают от мигреней, обострения хронических заболеваний и перепадов настроения.

Но уже 19 июня солнечная активность снизится.

Прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа, хотя данные активности Солнца поступают каждые 10 минут.

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