Рассмотрение судом дел об ограничении доступа к игорным заведениям: главные аспекты

Черкасский апелляционный суд разъяснил главные аспекты рассмотрения судом дел об ограничении доступа к игорным заведениям.
Кто может подать заявление?
▪ Члены семьи первой степени родства (муж/жена, родители, дети, родные брат/сестра)
▪ Законные представители (опекуны, попечители)
Основания для ограничения:
▪ Превышение расходов на азартные игры над личными доходами, что ставит лицо или его семью в тяжелое материальное положение
▪ Наличие долговых обязательств на сумму более 100 прожиточных минимумов
▪ Неуплата алиментов более трех месяцев
▪ Получение лицом или членами его семьи жилищной субсидии или льгот на оплату ЖКУ
▪ Сложное материальное положение лица, членов семьи или других лиц, которых она содержит
Как происходит рассмотрение дела:
▪ Суд рассматривает дело с участием заявителя и лица, в отношении которого подано заявление.
▪ Судебные расходы обычно несет государство.
▪ Если суд признает, что заявитель действовал недобросовестно, он может взыскать с него все судебные издержки.
Решение суда:
▪ Суд устанавливает срок ограничения, который не может быть меньше, чем предусмотрено Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
▪ Решение суда после вступления в законную силу направляется в орган государственного регулирования в сфере азартных игр.
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