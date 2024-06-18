Рассмотрение судом дел об ограничении доступа к игорным заведениям: главные аспекты

Украинцам разъяснили, как происходит рассмотрение дела об ограничении доступа к игорным заведениям.

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Черкасский апелляционный суд разъяснил главные аспекты рассмотрения судом дел об ограничении доступа к игорным заведениям.

Кто может подать заявление?

▪ Члены семьи первой степени родства (муж/жена, родители, дети, родные брат/сестра)

▪ Законные представители (опекуны, попечители)

Основания для ограничения:

▪ Превышение расходов на азартные игры над личными доходами, что ставит лицо или его семью в тяжелое материальное положение

▪ Наличие долговых обязательств на сумму более 100 прожиточных минимумов

▪ Неуплата алиментов более трех месяцев

▪ Получение лицом или членами его семьи жилищной субсидии или льгот на оплату ЖКУ

▪ Сложное материальное положение лица, членов семьи или других лиц, которых она содержит

Как происходит рассмотрение дела:

▪ Суд рассматривает дело с участием заявителя и лица, в отношении которого подано заявление.

▪ Судебные расходы обычно несет государство.

▪ Если суд признает, что заявитель действовал недобросовестно, он может взыскать с него все судебные издержки.

Решение суда:

▪ Суд устанавливает срок ограничения, который не может быть меньше, чем предусмотрено Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

▪ Решение суда после вступления в законную силу направляется в орган государственного регулирования в сфере азартных игр.

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