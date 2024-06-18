Графики стабилизационных отключений на 18 июня обновили – что изменилось

До 15:00 отключений электричества не будет.

Источник фото: Общественное Ивано-Франковск

По информации от Укрэнерго, 18 июня срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00. Причина – более активная работа СЭС.

«По информации от Укрэнерго сегодня до 15:00 будем без отключений электричества.

С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова», - заявили в ДТЭК.

В понедельник 17 июня сообщалось, что графики отключений 18 июня будут применяться в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.

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