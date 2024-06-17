Коли українцям очікувати відключення світла 18 червня

За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись протягом дня.

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Ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною. У вівторок, 18 червня, графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби - з 00:00 до 24:00.

Через масовані російські обстріли енергетична система України зазнала серйозних пошкоджень та руйнувань. На початку травня в Україні знову почали діяти графіки відключення світла.

Раніше в Міненерго повідомляли, що з 8 червня запрацював в тестовому режимі новий порядок застосування графіків погодинних відключень.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф.

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