Когда украинцам ожидать отключения света 18 июня

Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной. Во вторник, 18 июня, графики отключений будут применяться весь день в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.
Из-за массированных российских обстрелов энергетическая система Украины получила серьезные повреждения и разрушения. В начале мая в Украине снова начали действовать графики отключения света.
Ранее в Минэнерго сообщали, что с 8 июня заработал в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений.
Ранее в Минэнерго сообщали, что с 8 июня заработал в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.
Заместительница министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.