Когда украинцам ожидать отключения света 18 июня

По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться в течение дня.

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Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной. Во вторник, 18 июня, графики отключений будут применяться весь день в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

Из-за массированных российских обстрелов энергетическая система Украины получила серьезные повреждения и разрушения. В начале мая в Украине снова начали действовать графики отключения света.

Ранее в Минэнерго сообщали, что с 8 июня заработал в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений.

Ранее в Минэнерго сообщали, что с 8 июня заработал в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Заместительница министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф.

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