Германия не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам

В настоящее время граждане Украины, въехавшие после начала полномасштабного вторжения, получают Bürgergeld, что является фактически пособием по безработице, которую получают и сами немцы.

Правительство Германии не планирует уменьшать выплаты украинским беженцам. Об этом заявил спикер Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.

«Мы не планируем изменений», - сказал представитель федерального правительства по просьбе прокомментировать требования некоторых политических сил уменьшить материальную помощь.

Гебештрайт объяснил, что целью является скорая интеграция украинцев и возможность для них работать.

«Мы хотим привлечь этих людей к работе», - подчеркнул он.

Спикер подтвердил, что в последнее время идет дискуссия вокруг этого вопроса.

В частности, оппозиционный блок консерваторов ХДС/ХСС настаивает на отмене гражданских льгот украинцам призывного возраста. Либералы из Свободной демократической партии, входящие в трехпартийную коалицию (и один из лидеров которых возглавляет Минфин) хотел бы, чтобы хотя бы новоприбывшим выплачивались только льготы для искателей убежища. В настоящее время граждане Украины, въехавшие после начала полномасштабного вторжения, получают Bürgergeld, что является фактически пособием по безработице, которую получают и сами немцы.

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