Німеччина не планує зменшувати виплати українським біженцям

Наразі громадяни України, які в’їхали після початку повномасштабного вторгнення, отримують Bürgergeld, що є фактично допомогою по безробіттю, яку отримують і самі німці.

Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям. Про це заявив речник Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

«Ми не плануємо змін», - сказав речник федерального уряду на прохання прокоментувати вимоги деяких політичних сил зменшити матеріальну допомогу.

Гебештрайт пояснив, що метою є швидка інтеграція українців і можливість для них працювати.

«Ми хочемо залучити цих людей до роботи», - підкреслив він.

Речник підтвердив, що останнім часом точиться дискусія навколо цього питання.

Зокрема, опозиційний блок консерваторів ХДС/ХСС наполягає на скасуванні громадянських пільг українцям призовного віку. Ліберали з Вільної демократичної партії, які входять у трипартійну коаліцію (і один з лідерів яких очолює Мінфін) хотів би, щоби принаймні новоприбулим виплачувалися лише пільги для шукачів притулку. Наразі громадяни України, які в’їхали після початку повномасштабного вторгнення, отримують Bürgergeld, що є фактично допомогою по безробіттю, яку отримують і самі німці.

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