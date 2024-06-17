Какой алгоритм осуществления выплаты по больничному – в ПФУ объяснили

Временная потеря трудоспособности – это период нетрудоспособности человека вследствие заболевания, травмы или других причин (беременность и роды, карантин и т.п.), который носит временный характер и продолжается до восстановления трудоспособности.
Временная нетрудоспособность работников подтверждается листом нетрудоспособности.
В ПФУ объяснили алгоритм выплаты по листку нетрудоспособности:
Лікарняний набуває статусу «Готовий до сплати» через 7 днів після дати його закриття (для лікарняних по вагітності та пологах – через сім днів після дати відкриття). Роботодавець може працювати з ЛН.
Кадрова служба або уповноважена особа роботодавця визначає кількість днів непрацездатності, які підлягають оплаті. Роботодавець розглядає документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності не пізніше 10 робочих днів з дня набуття статусу «готовий до сплати» (для допомоги по вагітності та пологах – не пізніше 3 днів) та приймає рішення про призначення виплати, на підставі якого бухгалтерія підприємства нараховує допомогу.
Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за загальним захворюванням здійснюється за рахунок коштів роботодавця. Якщо період непрацездатності триває понад 5 днів – з 6-го дня страхову виплату фінансує Пенсійний фонд України.
Допомога по вагітності та пологах, по догляду за дитиною або іншим членом сім’ї надається застрахованій особі за рахунок страхових коштів з першого дня тимчасової непрацездатності.
У випадку тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання роботодавцем за рахунок коштів підприємства оплачуються перші 17 днів тимчасової непрацездатності. Пенсійний фонд здійснює фінансування страхової виплати з 18-го дня.
Для фінансування лікарняного за рахунок страхових коштів роботодавець не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття рішення про призначення виплати формує в кабінеті страхувальника на вебпорталі Фонду заяву-розрахунок щодо сплати за листком / листками непрацездатності та направляє до Пенсійного фонду.
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